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Украина

"Супер! До слез": военные моряки впечатлили сеть "Воинами света" на украинском языке (видео)

20:45 26 февраля 2020 26
моряки
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На премьере фильма «Черкассы» хор военных моряков исполнил песню «Воины Света» на украинском языке.

Напомним, действие фильма «Черкассы» основано на реальных событиях, которые произошли в Украине в 2014 году. После того, как Россия аннексировала Крым, украинский тральщик «Черкассы» оказался заблокирован в озере Донузлав. Выход в море был перекрыт специально затопленными российскими кораблями. Экипаж тральщика решил не сдаваться. И противостоял врагу даже тогда, когда другие украинские корабли прекратили борьбу.

Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником «Позивний Колим», отметив, что его поразило исполнение до мурашек по коже.

Присутствующие на премьере делятся в сети своими сильными впечатлениями от фильма и исполнения песни. Они пишут, что испытали восторг и волнение до слез. Некоторые подпевали морякам. Фолловеры отмечают, что исполнение на украинском языке звучит гораздо лучше. Оно созвучно с тем, что сейчас переживает Украина. Все комментаторы уверены, что мы победим. Часто звучит приветствие «Слава Украине!».

Как сообщали «ФАКТЫ», на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды), Украину представит ранее малоизвестная электро-фолк-группа GO_A с песней на украинском языке «Соловей».

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