"Сколько можно плакать?": солистка Go_A рассказала о нашумевшей песне для "Евровидения"

Шоу-бизнес

На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды), Украину представит ранее малоизвестная электро-фолк-группа GO_A с песней «Соловей». Коллектив, который букмекеры ставили на предпоследнее место в финале, одержал безоговорочную победу, получив самые высокие оценки судей (Андей Данилко, Тина Кароль, Виталий Дроздов) и зрителей.

Такого успеха участники GO_A и сами не ожидали. Говорят, что решили принять участие в национальном отборе, который проводили телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ, для того, чтобы выйти на более широкую аудиторию и представить свое творчество. Еще в первом полуфинале музыканты не вызывали интереса у СМИ. В то время как других участников «разрывали» журналисты, участники GO_A скромно стояли в сторонке. Они просто прислушались к советам жюри, немного изменили номер, костюмы и в финале максимально сконцентрировались на выступлении — показали свой свежий взгляд на украинскую этнику, которую передают с помощью аутентичного вокала, сопилки и современных ритмов.

Группа GO_A существует с 2012 года, несколько раз меняла свой состав. В своем творчестве коллектив совмещает украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Солисткой группы является Катерина Павленко. Она закончила Нежинское училище культуры по специальности «дирижер народного хора», а затем — Киевский национальный университет культуры и искусств. Изучала фольклор, была солисткой различных рок- и фолк-групп, работала моделью. Сейчас также руководит хором ветеранов. В группе играют мультиинструменталист Тарас Шевченко, сопельник Игорь Диденчук и гитарист Иван Григоряк. Они уже начали активную подготовку к «Евровидению».

На первой встрече с журналистами официально подписали контракт с Национальным вещателем, который берет на себя финансовую поддержку представителя Украины на международном песенном конкурсе. В каком объеме, уточнять не стали, сославшись на конфиденциальность. Как заверил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, это стандартный договор, который подписывают представители всех стран. В нем регламентируются правила участия в конкурсе, разработанные Европейским вещательным союзом.

Катерина Павленко отметила, что скандальных или ограничивающих свободу музыкантов пунктов они не обнаружили. Единственная важная деталь: группа не может гастролировать в России, в том числе спустя три месяца после участия в «Евровидении».

— Вам удалось перевести дух, отоспаться и свыкнуться с мыслью, что именно ваша группа представляет Украину на престижном песенном конкурсе?

— Выспаться пока не удалось, еще не можем привыкнуть к такому вниманию СМИ. Только начинаем понимать, что произошло, — честно признаются артисты.

— Какие эмоции переполняли вас, когда объявили группу победителем нацотбора?

— Это было неожиданно. Случилось чудо! Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы оправдать надежды и достойно представить нашу страну на конкурсе. Безумно благодарны всем за поддержку и внимание! Вчера даже удивилась, когда пришла на эфир на радио и у меня не спросили пропуск, а все здоровались. Мы в восторге от того, что сейчас с нами происходит, — отвечает Катерина Павленко.

— Нас очень удивило то, как к нам относились до победы в национальном отборе. Не ожидали, что в пресс-зоне будет столько журналистов. Очень приятно, что поклонники пишут нам в соцсетях, присылают свои видео вариантов танцев под песню «Соловей». Особенно ценно, что под нашу музыку танцуют дети.

— У вас во время выступления все прошло гладко, без технических проблем? Участники группы TVORCHI заявляли о том, что у них не было слышно звука в наушниках?

— Прямой эфир и видеосъемка — это специфический процесс. Нам, привыкшим работать на живых концертах на зрителя, а не на камеры, было сложно перестроиться. Вот в этом и заключается сложность для молодых артистов. Нужно было привыкнуть к тому, что слышишь «в ухе». Не могу сказать, что у нас был плохой звук, все прошло нормально. Мы смогли перестроиться.

— Кого считали своим главным конкурентом на отборе?

— Нам даже грустно от того, что отбор закончился. Мы жили этим, прониклись атмосферой. Это был фестиваль музыки. Мы узнали новых исполнителей, которых теперь слушаем с удовольствием, подружились с ребятами. К отбору не относились, как конкурсу, в котором нужна только победа. Это обмен творчеством, возможность представить его для более широкой аудитории. А болели мы и отправляли смс за TVORCHI.

— Почему решили принять участие в национальном отборе, ставили себе цель поехать в Роттердам?

— Нам очень хотелось, чтобы на «Евровидении» впервые прозвучала песня на украинском языке. И мы этой цели достигли, чему очень рады.

— Песня «Соловей» — старинная или ваша авторская работа?

— По условиям «Евровидения», народная песня не может принимать участие в конкурсе. Я использовала старинную разработку, которую знала давно, еще когда училась в училище и изучала фольклор. Мы изменили текст, сделали свою аранжировку. Если в предыдущей версии песня заканчивалась трагически, то мы сделали оптимистический финал. Ну, сколько можно плакать?

— Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя написал в социальной сети, что ваша песня не имеет украинских корней, а отображает навязанную северным соседом символику. Как можете это объяснить?

— Украина — одна из самых больших территорий в Европе. Глубоко изучая фольклор нашей страны, я столкнулась с тем, что в каждом регионе есть свой диалект. Если взять Суммы и Черниговщину, они отличаются. Еще больше отличается Закарпатье. Все это отражается в народных песнях. Украинский литературный язык много лет назад не был таким, каким является сейчас. Мы работаем со старинным материалом, стараемся найти народные песни, записать и отобразить их так, как их создал народ. Потому в песнях иногда встречаются разные диалекты.

Честно скажу, я не читала этот пост Тараса. Узнала о нем из прессы, когда журналисты начали задавать вопросы. Каждый имеет право на свое мнение. У нас не было цели кого-то задеть или спровоцировать. Но рады тому, что песню обсуждают, спорят, она не оставляет равнодушными. Наконец-то люди начали анализировать тексты, углубляться в смысл. Думали, что большинству вообще все равно, о чем речь. А тут такой глубокий анализ, столько комментариев появляется. Хорошо бы весь этот потенциал направить в творчество. Мне кажется, хейт никому не приносит удовольствия.

— Будете переводить песню на английский для «Евровидения»?

- Не будем, мы специально хотим петь на украинском. Это наша основная цель. Для нас «Евровидние» — очень серьезный конкурс, ведь представляем страну на международной арене и все свое время сейчас посвящаем этому. Хотим сделать все на высшем уровне, и очень благодарны за поддержку Национальному общественному вещателю. Пока мы в поиске, ищем тех, кто поможет разработать костюмы, возможно, изменим номер. Хотим показать Европе нашу культуру и в то же время продемонстрировать, что мы — современные. Пока все в процессе обсуждения. На самом деле мы очень довольны тем, как поработали с нами в финале стилисты СТБ. Получилось действительно круто.

— Кто из судей отбора помог вам советами?

— Мне очень понравился один совет, что в Европе сейчас такая тенденция: женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, а должна отображать свою индивидуальность. Судя по комментариям в сети, у меня в этом плане все ок.

— Первые рейтинги букмекерских контор пока не в вашу пользу, вас ставят на 18-е место. Насколько важна для вас победа в конкурсе?

— Рейтинги кардинально изменяться после репетиций участников «Евровидения». Сейчас очень сложно что-то прогнозировать. Это просто первые реакции на участников и их песни. Есть еще рейтинги еврофанов, которые реально смотрят конкурс и потом голосуют. Кстати, у них мы далеко не на последнем месте. И вообще, прогнозы — очень неточная штука. Нас в национальном отборе тоже ставили на предпоследнее место.

— Вашу группу активно обсуждают в России. Возмущаются вашей красно-черной стилистикой?

— Прекрасное совпадение цвета, не так ли? На самом деле я не смотрю российские телеканалы и не знаю, что там о нас говорят. Самое главное, что говорят о песне, и это прекрасно. Если бы не говорили вообще, было бы намного хуже. Значит, она цепляет людей. В рамках конкурса мы должны создавать искусство. А оно должно вызывать эмоции. Вот какие — это уже зависит от конкретного человека. Чем он наполнен, что видит и чувствует, то и транслирует.

— В Роттердаме вам придется общаться с мировыми СМИ, в том числе с российскими, которые будут задавать неудобные вопросы, провоцировать. Вы будете давать интервью росСМИ?

— Если такого общения нельзя будет избежать, то будем общаться. На самом деле общение со СМИ прописано в стандартном договоре, все пресс-конференции и прочие мероприятия организовывает Вещательный союз, и мы будем следовать этим правилам.

— Что означает название вашей группы и как вы организовались?

— GO — от английского слова «идти», A — от старинной буквы «альфа» — обозначает наш поход к корням. Ранее мы все играли свою музыку, были рок-музыкантами. В какой-то момент поняли, что может это делать вместе, совмещая этнику и электронную музыку, популяризировать это направление. Группе уже семь лет. Сначала мы выступали в небольших клубах, потом стали ездить по фестивалям. В начале пути не до конца понимали, как можно совмещать фольклор и электронную музыку, искали свою подачу. Для рок-фестивалей мы были слишком попсовыми, для поп-тусовки — слишком современными, неформатными. Участие в отборе стало для нас первым появлением на телевидении.

— Катя, как давно вы занимаетесь пением и изучением фольклора?

— Пою с детства. Это мне передалось, наверное, от бабушки.

— Не боитесь коронавируса, случаи заражения которым уже зафиксировали в Европе?

— Может случиться что угодно. Например, найдут вакцину и обнаружат, что этот вирус не такой уж и страшный. Давайте надеяться на лучшее и на то, что вирус не повлияет на проведение «Евровидения».

— Планируете концерты в ближайшее время?

- Очень хочется отправиться по городам, чтобы поблагодарить всех, кто нас поддерживал и голосовал. Ведь это не наша личная победа в отборе, а победа украинской культуры. Это показывает, что наше общество начинает понимать важные для страны вещи. Но пока все планы подчинены подготовке к «Евровидению». А там посмотрим. Мы открыты для предложений.

Как прошел финал нацотбора на «Евровидение», какие замечания делали судьи и как реагировали участники, ранее подробно писали «ФАКТЫ».

Букмекеры опубликовали первые прогнозы «Евровидения», согласно которым Украина пока находится на 18 месте.

Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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