- 22:19 В "Слуге народа" сделали заявление о русском языке в Раде
- 21:59 «Лион» — «Ювентус» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:56 Коронавирус стал быстрее распространяться за пределами Китая, — ВОЗ
- 21:51 «Реал» — «Манчестер Сити» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:34 Дело Шеремета: в МВД заявили, что все трое подозреваемых отказались от проверки на "детекторе лжи"
- 21:15 Богдан рассказал, сколько заработал у Зеленского и куда дел деньги
- 21:03 Уличенных в краже одесских следователей уволили вместе с их начальником
- 20:49 Жевала пирожки и колбасу: Елена Степаненко похудела на 42 кг
- 20:45 "Супер! До слез": военные моряки впечатлили сеть "Воинами света" на украинском языке
- 20:15 В Киеве горят гаражи: Троещину затянуло дымом
- 19:58 Заставить Украину отказаться от моря: главком ВМС назвал цели милитаризации Крыма Россией
- 19:52 Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» за «Букову землю»
В "Слуге народа" сделали заявление о русском языке в Раде
Официальная коммуникация народных депутатов, депутатов местных советов и госслужащих должна происходить на государственном языке. Такое заявление сделала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается разрешить депутатам в парламенте выступать на русском или других языках нацменьшинств. Авторами законопроекта являются депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский и нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин.
По словам Кравчук, законопроект «о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (по языку работы)» пока не обсуждался на заседании фракции «Слуга народа».
«Все законопроекты, которые касаются работы Верховной Рады, а особенно такие противоречивые должны сначала получить поддержку 70% голосов фракции, чтобы иметь поддержку в зале. … Граждане свободны в своем выборе языка общения, депутаты — тоже, когда общаются вне осуществления своих полномочий или общаются непосредственно с избирателями. А вот во время пленарных заседаний и заседаний комитетов — исключительно государственный», — цитирует Кравчук «РБК-Украина».
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее народный депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить вступивший в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"