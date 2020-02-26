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Украина

В "Слуге народа" сделали заявление о русском языке в Раде

22:19 26 февраля 2020 33
Рада
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Официальная коммуникация народных депутатов, депутатов местных советов и госслужащих должна происходить на государственном языке. Такое заявление сделала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается разрешить депутатам в парламенте выступать на русском или других языках нацменьшинств. Авторами законопроекта являются депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский и нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин.

По словам Кравчук, законопроект «о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (по языку работы)» пока не обсуждался на заседании фракции «Слуга народа».

«Все законопроекты, которые касаются работы Верховной Рады, а особенно такие противоречивые должны сначала получить поддержку 70% голосов фракции, чтобы иметь поддержку в зале. … Граждане свободны в своем выборе языка общения, депутаты — тоже, когда общаются вне осуществления своих полномочий или общаются непосредственно с избирателями. А вот во время пленарных заседаний и заседаний комитетов — исключительно государственный», — цитирует Кравчук «РБК-Украина».

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее народный депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский внес в парламент законопроект, которым предлагает отменить вступивший в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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