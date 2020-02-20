Украина

В Новых Санжарах пикетчики забросали камнями полицейских: пострадали более 10 человек (фото, видео 18+)

Итог протеста в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области против приема эвакуированных из китайского Уханя: травмированы более 10 правоохранителей и один гражданский, открыто два уголовных производства.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев, зачинщики беспорядков из числа пикетчиков при появлении в райцентре колоны автобусов с эвакуированными принялись бросать в полицейских кирпичи и камни. Один из камней попал сотруднику МВД в голову. Есть подозрение, что травма серьезная. Степень повреждения устанавливают медики.

Один из пикетчиков попытался наехать автомобилем на правоохранителей.

Кроме того, участники протестной акции забросали камнями автобусы, в которых находились пассажиры из Уханя, повредив при этом двери и стекла. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Поврежден также автомобиль группы тактико-оперативного реагирования, сопровождавший колонну.

Скорее всего, завтра, 21 февраля, некоторые из участников сегодняшних событий будут обращаться за медицинской помощью, и число потерпевших увеличится.

Юрий Сулаев отметил, что для защиты граждан и прекращения беспорядков сотрудники МВД вынуждены были, в соответствии с законодательством, применять методы физического воздействия.

По фактам массовых беспорядков и угрозы либо насилия по отношению к сотруднику правоохранительного органа открыты уголовные производства.

Между тем полицейские взяли под охрану санаторий «Новые Санжары», выставив возле него три кордона.

А глава МВД Украины Арсен Аваков на брифинге, проведенном после того заселения прибывших граждан в санаторий, сообщил, что от действий пикетчиков пострадали более десяти правоохранителей. По его словам, у них тяжелые ранения. Он также поблагодарил подчиненных за профессиональную работу, назвав события в Новых Санжарах самым большим разочарованием своей жизни.

«Это стыд на весь мир. Люди были 22 часа в дороге, и их тут так встретили… Здесь пьяные люди спекулировали на патриотических вещах… Можно говорить, что власть плохая, можно не верить власти, но нужно всегда оставаться человеком в сердце», — сказал глава МВД.

Фото, видео — интернет-издание «Полтавщина»

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