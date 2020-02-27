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Плагиаторов стало меньше: в Минобразования ликвидировали присвоение степени Петру Ющенко
В скандал с плагиатом могут попасть не только звезды шоу-бизнеса, но и политики. Об одном из таких случаев сообщили в Министерства образования и науки: Аттестационная коллегия ведомства за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям на заседании 26 февраля 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Минобразования.
«Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат — плагиатом, имитацию науки — имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине», — отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.
Аттестационная коллегия МОН отменила несколько решения спецсоветов, в том числе: Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность «История Украины» 07.00.01).
Причина — «несоответствие соответствующим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности, не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему».
Кроме того, в тексте его диссертации «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)» обнаружили наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале своей каденции в скандал с плагиатом попал и президент Владимир Зеленский. В его речи в Брюсселе обнаружился целый абзац, дословно взятый из речи Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» 31 мая. тогда у Зеленского расценили случившееся как «диверсию» и «сознательную провокацию». Администрация пообещала служебное расследование, а по его итогам — дисциплинарные санкции и кадровые решения.
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