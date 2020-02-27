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У Рябошапки рассекретили доходы прокуроров
В отношении должностных лиц Офиса Генпрокурора Украины отменены специальные меры безопасности, которые были введены предыдущим руководством ведомства. Речь идет о засекречивании данных, указанных в декларациях.
Сообщается, что отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, ограничения были введены в марте 2018 на основании Закона «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».
Напомним, ранее были обнародованы зарплаты чиновников Кабмина. После скандала, правительство Гончарука приняло решение привязать зарплаты министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарплате в Украине. Также было решено ограничить выплаты премий.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал свою зарплату за полгода и рассказал, куда ее потратил.
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