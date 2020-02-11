Политика

Кабмин показал зарплаты министров за январь: кто получил больше всех

Правительство Алексея Гончарука обнародовало информацию о доходах премьер-министра и министров за январь 2020 года. По информации пресс-службы Кабмина, выплаты в январе начисляли по старым правилам, а с февраля это будут делать по-новому.

Судя по опубликованным данным, лидерами по уровню выплат в январе были министры иностранных дел Вадим Пристайко, внутренних дел — Арсен Аваков и финансов — Оксана Маркарова, а меньше остальных получил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Итоговые суммы выплат (с учетом премий, но без налогов и сборов):

премьер-министр Алексей Гончарук — 33 782,47 грн;

— 33 782,47 грн; вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба — 33 841,75 грн;

— 33 841,75 грн; вице-премьер-министр Михаил Федоров — 27 713,18 грн;

— 27 713,18 грн; министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет — 12 721,63 грн;

— 12 721,63 грн; министр внутренних дел Арсен Аваков — 47 290,13 грн;

— 47 290,13 грн; министр экономики Тимофей Милованов — 41 781,92 грн;

— 41 781,92 грн; министр энергетики и экологии Алексей Оржель — 15 942,57 грн;

— 15 942,57 грн; министр иностранных дел Вадим Пристайко — 68 269,55 грн;

— 68 269,55 грн; министр образования и науки Анна Новосад — 36 048,59 грн;

— 36 048,59 грн; министр здравоохранения Зоряна Скалецкая — 37 724,65 грн;

— 37 724,65 грн; министр регионального развития и строительства Алена Бабак — 32 731,30 грн;

— 32 731,30 грн; министр социальной политики Юлия Соколовская — 40 048,94 грн;

— 40 048,94 грн; министр финансов Оксана Маркарова — 45 131,05 грн;

— 45 131,05 грн; министр инфраструктуры Владислав Криклий — 52 679,88 грн;

— 52 679,88 грн; министр культуры Владимир Бородянский — 43 853,74 грн;

— 43 853,74 грн; министр обороны Андрей Загороднюк — 18 644,54 грн;

— 18 644,54 грн; министр юстиции Денис Малюська — 16 068,54 грн;

— 16 068,54 грн; министр по делам ветеранов Оксана Коляда — 18 888,76 грн.

Напомним, на заседании 5 февраля Кабмин принял решение привязать зарплаты министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарпдате в Украине. Также было решено ограничить выплаты премий.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков признал наличие просчетов и ошибок в работе правительства, однако подчеркнул, что представлений о перестановках в составе правительства в Верховную Раду пока не поступало.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter