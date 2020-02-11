24.27 / 24.50 26.44 / 26.84
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Кабмин показал зарплаты министров за январь: кто получил больше всех

13:14 11 февраля 2020 199
Заседание правительства
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Алексея Гончарука обнародовало информацию о доходах премьер-министра и министров за январь 2020 года. По информации пресс-службы Кабмина, выплаты в январе начисляли по старым правилам, а с февраля это будут делать по-новому.

Судя по опубликованным данным, лидерами по уровню выплат в январе были министры иностранных дел Вадим Пристайко, внутренних дел — Арсен Аваков и финансов — Оксана Маркарова, а меньше остальных получил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Итоговые суммы выплат (с учетом премий, но без налогов и сборов):

  • премьер-министр Алексей Гончарук — 33 782,47 грн;
  • вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба — 33 841,75 грн;
  • вице-премьер-министр Михаил Федоров — 27 713,18 грн;
  • министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет — 12 721,63 грн;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков — 47 290,13 грн;
  • министр экономики Тимофей Милованов — 41 781,92 грн;
  • министр энергетики и экологии Алексей Оржель — 15 942,57 грн;
  • министр иностранных дел Вадим Пристайко — 68 269,55 грн;
  • министр образования и науки Анна Новосад — 36 048,59 грн;
  • министр здравоохранения Зоряна Скалецкая — 37 724,65 грн;
  • министр регионального развития и строительства Алена Бабак — 32 731,30 грн;
  • министр социальной политики Юлия Соколовская — 40 048,94 грн;
  • министр финансов Оксана Маркарова — 45 131,05 грн;
  • министр инфраструктуры Владислав Криклий — 52 679,88 грн;
  • министр культуры Владимир Бородянский — 43 853,74 грн;
  • министр обороны Андрей Загороднюк — 18 644,54 грн;
  • министр юстиции Денис Малюська — 16 068,54 грн;
  • министр по делам ветеранов Оксана Коляда — 18 888,76 грн.

Читайте также: На руке у нардепа от «Слуги народа» заметили часы за 650 тысяч гривен (фото)

Напомним, на заседании 5 февраля Кабмин принял решение привязать зарплаты министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарпдате в Украине. Также было решено ограничить выплаты премий.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков признал наличие просчетов и ошибок в работе правительства, однако подчеркнул, что представлений о перестановках в составе правительства в Верховную Раду пока не поступало.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер