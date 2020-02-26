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Политика

Богдан рассказал, сколько заработал у Зеленского и куда дел деньги

21:15 26 февраля 2020 23
Богдан
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Бывший глава Офиса президент Андрей Богдан, который сразу после увольнения улетел на Сейшелы, рассказал, что больших денег на госслужбе не заработал.

Он опубликовал документы, подтверждающие, что его зарплата за полгода составила 203 тысячи гривен без налогов (252 тысячи до налогообложения), из них 113 тысяч перечислил Благотворительному фонду «Таблеточки». По словам Богдана, в справке не указана зарплата за июнь июль, потому что тогда еще была Администрация президента.

Об этом экс-глава Офиса президента написал на своей странице в соцсети.

«Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность», — говорится в сообщении.

Также Богдан перечислил заслуги команды Зеленского, к которым, по его мнению он причастен.

Напомним, Богдан известен как любитель заграничных поездок. Он мог пропустить официальные мероприятия ради путешествий. Так он отсутствовал на Дне Независимости Украины — в это время чиновник «засветился» в Сен-Тропе.

Андрей Богдан уволился с должности после неприятного разговора с президентом Владимиром Зеленским. За сутки он собрал свои вещи и уехал из Офиса президента.

Как сообщали «ФАКТЫ», после скандала с огромными зарплатами чиновников правительства Гончарука, Кабмин принял решение привязать зарплаты министров и других высокопоставленных должностных лиц к средней зарплате в Украине. Также было решено ограничить выплаты премий.

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