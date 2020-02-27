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Украина

Украина компенсирует расходы России на войну: Зеленского предупредили о последствиях запуска воды в Крым

10:00 27 февраля 2020 321
Северо-Крымский канал
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Если Украина начнет подавать воду в оккупированный Крым, о чем в последнее время заговорили в президентской фракции «Слуга народа», это будет означать признание аннексии полуострова и отказ возвращать его под украинскую юрисдикцию. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший нардеп и вице-премьер Крыма, глава общественного правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

По его словам, тему возобновления водоснабжения Крыма муссировали все шесть лет после аннексии — это звучало на некоторых телеканалах, также предлагались коррупционные механизмы. Но после того, как Киев согласится на такую авантюру, обсуждать возвращение Крыма с Украиной в мире не будет никто.

Бывший народный депутат отметил, что проблема водоснабжения полуострова всегда стояла остро. Но для нужд населения воды достаточно. А для потребностей промышленности и сельского хозяйства, российской военной базы в Крыму, развития туристического бизнеса, конечно, нет.

С днепровской водой россияне почувствуют себя свободнее в Крыму и будут продолжать и дальше воевать на Донбассе и в Сирии, вкладывая в это огромные средства, а Украина, подавая воду на полуостров, будет компенсировать их расходы.

«Нам надо понимать одно: эквивалентом этой воды является кровь украинских солдат и мирных граждан на Донбассе. Потому что каждый рубль, который Россия сэкономит на этом, пойдет на войну, на разрушение нашей страны и убийство наших защитников и гражданских лиц. Эти аргументы надо уяснить каждому», — отметил Сенченко.

Напомним, известный журналист, переселенец из Крыма Павел Казарин также считает, что информация, растиражированная росСМИ о катастрофе на полуострове с водой, направлена, прежде всего, на то, чтобы создать панику и принудить Киев поставлять воду через Северо-Крымский канал, которая нужна бизнесу и российским военным базам. Имеющейся на полуострове питьевой воды хватит на нужды населения.

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