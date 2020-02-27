Родина всегда одна: в оккупированном Луганске заметили проукраинские листовки (фото)

Украина

В оккупированном Луганске, где недавно «салютом» из гаубиц отпраздновали российский День защитника Отечества, появились проукраинские листовки.

Местные патриоты решили напомнить луганчанам о родине, расклеив листовки с тризубом и трогательными словами.

«Можно не соглашаться с властью, но это не повод предавать свою страну. Власть меняется, а Родина всегда одна», — такие слова могли увидеть жители Луганска на своих улицах.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал блогер donetchanyn.

Напомним, 14 февраля 1943 года Луганск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот день луганчане всегда вспоминали погибших и несли цветы к памятникам воинам. Оккупационные власти в этом году устроили целое шоу — по улицам города ходили люди, одетые в советскую форму времен Второй мировой войны. Они останавливали машины, вручали водителям календари и листовки, а также георгиевские ленты.

При этом, организаторы акции утверждали, что Луганск во время Второй мировой войны получил звание «город-герой».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter