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Происшествия

В Днепре машина влетела в колонну военной техники: момент происшествия попал на видео

11:17 27 февраля 2020 124
В Днепре машина влетела в колонну военной техники: момент происшествия попал на видео
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 27 февраля, в Днепре произошло ДТП с участие автомобиля BMW и колонны военной техники.

Авария случилась в 10 часов утра на пересечении ул. Старокодацкой и Запорожского шоссе. Водитель на BMW, который ехал по Запорожскому шоссе, не пропустил колонну военных машин и на полном ходу протаранил КамАЗ. После удара, автомобиль влетел в машину сопровождения ГАЗ 24, которая перекрывала дорогу, чтобы грузовики с топливом смогли пересечь шоссе.

Как сообщает «Днепр Оперативный», по предварительной информации, 24 летний водитель BMW, находился за рулем в нетрезвом состоянии.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Напомним, два дня назад в Кременчуге, служебный автомобиль Renault Duster патрульной полиции врезался в троллейбус. А на днях в Киеве пьяный водитель Volkswagen врезался в магазин на заправке.

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