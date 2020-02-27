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В Днепре машина влетела в колонну военной техники: момент происшествия попал на видео
В четверг, 27 февраля, в Днепре произошло ДТП с участие автомобиля BMW и колонны военной техники.
Авария случилась в 10 часов утра на пересечении ул. Старокодацкой и Запорожского шоссе. Водитель на BMW, который ехал по Запорожскому шоссе, не пропустил колонну военных машин и на полном ходу протаранил КамАЗ. После удара, автомобиль влетел в машину сопровождения ГАЗ 24, которая перекрывала дорогу, чтобы грузовики с топливом смогли пересечь шоссе.
Как сообщает «Днепр Оперативный», по предварительной информации, 24 летний водитель BMW, находился за рулем в нетрезвом состоянии.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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