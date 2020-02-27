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Снег, солнце и ветер: какой будет погода 28 февраля
В пятницу, 28 февраля, циклон обусловит дожди и мокрый снег на левобережной Украине — в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части страны и на Востоке.
«Осадки будут сопровождаться сильным ветром», — предупреждает синоптик Наталья Диденко. Впрочем, по ее словам, в пятницу циклон уйдет из Украины, а осадки «потянутся» за ним на северо-восток страны: «Лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины».
Однако уже днем 28 февраля с юго-запада подойдет очередная порция осадков — в западных регионах ожидается мокрый снег, в Карпатах он может быть сильным. «Днем без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, также от влажных облаков освободится и юг Украины», — прогнозирует синоптик.
По словам Натальи Диденко, температура воздуха в Украине в течение 28 февраля будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов, в западных областях — холоднее: около 0 + 4 градусов.
В Киеве в пятницу ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью — до 0−2 градусов мороза, днем — около +5 градусов.
Прогноз погоды на последние дни февраля и первые дни марта читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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