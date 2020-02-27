24.42 / 24.64 26.51 / 26.87
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Снег, солнце и ветер: какой будет погода 28 февраля

11:29 27 февраля 2020 82
Памятник коту в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 28 февраля, циклон обусловит дожди и мокрый снег на левобережной Украине — в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части страны и на Востоке.

«Осадки будут сопровождаться сильным ветром», — предупреждает синоптик Наталья Диденко. Впрочем, по ее словам, в пятницу циклон уйдет из Украины, а осадки «потянутся» за ним на северо-восток страны: «Лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины».

Однако уже днем 28 февраля с юго-запада подойдет очередная порция осадков — в западных регионах ожидается мокрый снег, в Карпатах он может быть сильным. «Днем без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, также от влажных облаков освободится и юг Украины», — прогнозирует синоптик.

По словам Натальи Диденко, температура воздуха в Украине в течение 28 февраля будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов, в западных областях — холоднее: около 0 + 4 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью — до 0−2 градусов мороза, днем — около +5 градусов.

Прогноз погоды на последние дни февраля и первые дни марта читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пожар на 137-м причале Одессы

В курортной зоне Одессы сгорели десятки домов: подозревают поджог (фото)

гранаты

На Донбассе обнаружили тайник российских диверсантов (фото)

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво принципиально перешел на украинский язык

Полицейский автомобиль

В Хмельницком бизнесмен найден зарезанным в авто: фото и первые детали трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер