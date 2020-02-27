Дожди и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

В конце рабочей недели в Украине будет дождливая погода, местами с мокрым снегом.

В четверг, 27 февраля, по прогнозам Укргидрометцентра, дождь со снегом и днем, и ночью ожидается в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. На остальной территории — дождь. На западе и севере страны температура днем — до +6 градусов тепла. В центре, на юге и востоке — теплее — до +13 градусов.

В Киеве 27 февраля ночью ожидается дождь со снегом, днем — дождь и до +6.

В пятницу, 28 февраля, неблагоприятная погода удержится на западе, где по-прежнему будет облачно, будет идти снег и дождь. В других регионах — облачно с прояснениями. На востоке температура воздуха днем — до +7 градусов, на юге — до +9. На остальной территории Украины — без особых изменений.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ранее прогнозировал в конце февраля температурные качели. По другим народным приметам, настоящая весна придет в Украину в середине марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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