Дело Гандзюк: после обысков фигурантам объявили новые подозрения

Украина

В рамках расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк прокуроры сообщили о подозрении четверым участникам преступной группировки, в том числе и ее руководителю, которые запугивали жителей Херсонской области.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, указанные лица, в частности, подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн. Правоохранители провели десяток обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в местах, где могли хранится вещественные доказательства.

«Указанные следственные и процессуальные действия состоялись по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания преступной организации», — отметили в Офисе генпрокурора и добавили, что о подозрении сообщено, в частности, бывшему помощнику народного депутата Украины, которого назвали руководителем преступной организации.

Также сообщается, что накануне суд разрешил перевести в учреждения предварительного заключения в Киеве некоторых соучастников нападения на Екатерину Гандзюк, отбывающих наказание в соответствии с приговором Покровского райсуда Днепропетровской области от 6 июня 2019 года, для участия в следственных и процессуальных действиях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

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