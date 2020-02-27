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Украина

В Минздраве рассказали, как украинцы могут провериться на коронавирус

13:57 27 февраля 2020 242
лаборатория
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Тест-системы на коронавирус, которые закупила Украина, находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Все образцы для определения результата будут направлять именно в эту лабораторию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С момента получения образца специалистам лаборатории в среднем необходимо 5−7 часов рабочего времени для определения результата.

Тест-система и реагенты рассчитаны на около 30 исследований. Этого вполне достаточно до момента получения очередных реагентов. В министерстве отметили, что лабораторному диагностированию на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные.

Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

«Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировке в лабораторию», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что тест-системы на выявление коронавируса COVID-19 в первую очередь отправят во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области, поскольку из этих областей больше всего людей работает в Италии и ожидается, что кто-то из них будет возвращаться в Украину.

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