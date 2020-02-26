Стало известно, какие области первыми в Украине получат тест-системы на коронавирус

Украина

Тест-системы на выявление коронавируса COVID-19 в первую очередь отправят во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Об этом на брифинге в Новых Санжарах сообщил и.о. руководителя Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По его словам, именно эти регионы были выбраны для первоочередного распределения, поскольку из этих областей больше всего людей работает в Италии и ожидается, что кто-то из них будет возвращаться в Украину.

Также предварительно будет проведено обучение специалистов-вирусологов.

Кузин добавил, что имеющихся тест-систем достаточно для оперативных целей, но ВОЗ готова, при необходимости, предоставить в течение двух-трех рабочих дней дополнительные тест-системы.

Он также рассказал, что получены 48 результатов тестирования на коронавирус украинцев, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные. По его словам, результаты тестирования второй части украинских граждан и части иностранцев будут готовы уже завтра.

Медик также подтвердил, что срок обсервации эвакуированных граждан продлеваться не будет.

Вместе с тем, украинец, который не смог вылететь из Уханя 20 февраля из-за высокой температуры, просит президента Зеленского, министра иностранных дел Вадима Пристайко и посольство Украины в Китае помочь вернуться ему на родину. После трех анализов коронавирус у него не подтвердился и сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, в СНБО сообщили о категориях людей, которые находятся в Украине в группе риска заражения COVID-19. В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Чаще всего могут заболеть пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%. Также в группы риска включены больные с хроническими заболеваниями дыхательных путей и диабетом.

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