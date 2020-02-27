24.38 / 24.60 26.52 / 26.87
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«Фармак» потерял монопольное право на бренд «Диазолин», — постановление ВС

15:51 27 февраля 2020 86
аптека
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Суд отменил регистрационные свидетельства компании «Фармак» на знаки для товаров и услуг «Диазолин Diazolinum», «Диазолин» и Diazolinum.

Это следует из постановления Верховного суда по делу № 910/20 564/16, которым была отклонена кассационная жалоба «Фармака». В документе отмечается, что истцом в этом деле выступало ООО «Фармат ЛТД», которое занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами.

«Дело неоднократно рассматривалось хозяйственными судами. Решением Хозяйственного суда города Киева от 24 мая 2019 года, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 1 октября 2019 года, иск удовлетворен полностью», — говорится в постановлении.

«Диазолин» был популярным противоаллергическим препаратом в Советском Союзе. Сейчас лекарственное средство под таким названием производят разные фармкомпании на постсоветском пространстве, а само название «Диазолин» стало общеупотребимым в Украине.

Напомним, между компаниями «Фармак» и «Дарница» уже 16 лет идут судебные разбирательства за другой советский лекарственный бренд — «Корвалол». «Фармак» называет себя единственным производителем «Корвалола» со времен СССР, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

Как отмечают специалисты по праву интеллектуальной собственности, плановая экономика СССР не предусматривала права собственности на знаки для товаров и услуг, а потому попытки современных фармкомпаний монополизировать советские лекарственные бренды не имеют под собой законных оснований.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталья Королевская

Королевская попала в громкий скандал из-за России (видео)

больница

В Киеве для заболевших коронавирусом подготовили шесть больниц: куда повезут зараженных

Полицейские

В Киеве задержали наглых воров-иностранцев (фото)

Андрей Разин

«Лечиться надо»: между Львом Лещенко и Андреем Разиным разгорелся громкий скандал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер