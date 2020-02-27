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«Фармак» потерял монопольное право на бренд «Диазолин», — постановление ВС
Суд отменил регистрационные свидетельства компании «Фармак» на знаки для товаров и услуг «Диазолин Diazolinum», «Диазолин» и Diazolinum.
Это следует из постановления Верховного суда по делу № 910/20 564/16, которым была отклонена кассационная жалоба «Фармака». В документе отмечается, что истцом в этом деле выступало ООО «Фармат ЛТД», которое занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами.
«Дело неоднократно рассматривалось хозяйственными судами. Решением Хозяйственного суда города Киева от 24 мая 2019 года, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 1 октября 2019 года, иск удовлетворен полностью», — говорится в постановлении.
«Диазолин» был популярным противоаллергическим препаратом в Советском Союзе. Сейчас лекарственное средство под таким названием производят разные фармкомпании на постсоветском пространстве, а само название «Диазолин» стало общеупотребимым в Украине.
Напомним, между компаниями «Фармак» и «Дарница» уже 16 лет идут судебные разбирательства за другой советский лекарственный бренд — «Корвалол». «Фармак» называет себя единственным производителем «Корвалола» со времен СССР, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.
Как отмечают специалисты по праву интеллектуальной собственности, плановая экономика СССР не предусматривала права собственности на знаки для товаров и услуг, а потому попытки современных фармкомпаний монополизировать советские лекарственные бренды не имеют под собой законных оснований.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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