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Кровь, оружие и страсть: Алина Гросу выпустила новый клип (видео)

14:38 27 февраля 2020 98
Алина Гросу
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица GROSU (Алина Гросу), удивившая недавно новой прической, выпустила клип «Арестван» — детективную историю о бандитских страстях со вкусом крови. За основу сюжета взяли историю любви знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда. Рисковую парочку в клипе играет сама Алина и актер Роман Полянский, который ранее снимался в клипах певицы «Дико Любила Вову» и «Грязные танцы». Он также выступил в качества режиссера и продюсера нового клипа.

«Несмотря на то, что Бонни и Клайд ничего хорошего в своей жизни не сделали, их образ преступников был романтизирован и они стали символом настоящей любви — до последнего вздоха. Мы с Ромой постарались перенести этот дух свободы и страсти в мой новый клип „Арестован“. Без крови не обошлось», — заинтриговала Алина Гросу.

Ранее Светлана Лобода в образе зомби шокировала своим новым клипом «Новый Рим».

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