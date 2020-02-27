Кровь, оружие и страсть: Алина Гросу выпустила новый клип (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица GROSU (Алина Гросу), удивившая недавно новой прической, выпустила клип «Арестван» — детективную историю о бандитских страстях со вкусом крови. За основу сюжета взяли историю любви знаменитых американских грабителей Бонни и Клайда. Рисковую парочку в клипе играет сама Алина и актер Роман Полянский, который ранее снимался в клипах певицы «Дико Любила Вову» и «Грязные танцы». Он также выступил в качества режиссера и продюсера нового клипа.

«Несмотря на то, что Бонни и Клайд ничего хорошего в своей жизни не сделали, их образ преступников был романтизирован и они стали символом настоящей любви — до последнего вздоха. Мы с Ромой постарались перенести этот дух свободы и страсти в мой новый клип „Арестован“. Без крови не обошлось», — заинтриговала Алина Гросу.

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