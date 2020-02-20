MONATIK рассказал о закулисье British Awards-2020 (фото)

Шоу-бизнес

Популярный артист Дмитрий Монатик стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, кого пригласили на престижную церемонию награждения премии British Awards-2020, которая собрала в Лондоне мировых знаменитостей.

Дмитрий, в стильном пиджаке от бренда Stella McCartney, в забавной высокой шляпе от Alexander Wang и модных ботинках на высокой подошве Balenciaga, прошелся по красной дорожке вместе с супругой Ириной. Они стали гостями церемонии на ряду с мировыми знаменитостями: Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группу Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония награждения British Awards-2020 прошла на стадионе О2, в Лондоне.

Яркими фото и своими впечатлениями MONATIK поделился на своей странице в Instagarm.

«Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с сороковой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути», — написал Монатик.

Ранее MONATIK отметили премиями в Украине. Профессиональная музыкальная премия YUNA назвала трек «Кружит» знаковой песней за последние 20 лет.

Также артист, задающий тренды не только в украинском шоу-бизнесе, который год подряд собрал награды музыкальной премии «М1 Music Awards».

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