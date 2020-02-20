- 13:54 Не ожидали даже близкие: Анна Седокова резко сменила имидж
- 13:54 К чересчур моложавой 76-летней бабушке 32 внуков пристают на улице молодые люди
- 13:45 Хорошо, что не убил: в Киеве мужчина с помощью топора отомстил соседям за громкую музыку
- 13:41 «Нуждаются в поддержке»: медики рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя украинцев
- 13:35 «БТР раздавил машину»: появились свежие видео бунта в Новых Санжарах
- 13:30 В Киеве прошло шествие памяти Героев Небесной Сотни: эксклюзивные фото
- 13:27 «Понимаю Цекало»: бывший муж Лолиты Милявской резко высказался о скандальном разводе
- 13:20 «Все очень устали»: что происходило на борту самолета из Уханя
- 13:12 Падение самолета Ан-2 в России попало на видео
- 13:09 «Выборы, выборы, кандидаты…»: Шнуров стал членом прокремлевской партии
- 13:00 Скандал с избиением подростками бездомного в Киеве: выяснились новые детали
- 12:49 «Благодаря экстрасенсам невиновные вышли из тюрем»: Бородянский отличился неожиданным заявлением
MONATIK рассказал о закулисье British Awards-2020 (фото)
Популярный артист Дмитрий Монатик стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, кого пригласили на престижную церемонию награждения премии British Awards-2020, которая собрала в Лондоне мировых знаменитостей.
Дмитрий, в стильном пиджаке от бренда Stella McCartney, в забавной высокой шляпе от Alexander Wang и модных ботинках на высокой подошве Balenciaga, прошелся по красной дорожке вместе с супругой Ириной. Они стали гостями церемонии на ряду с мировыми знаменитостями: Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группу Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония награждения British Awards-2020 прошла на стадионе О2, в Лондоне.
Яркими фото и своими впечатлениями MONATIK поделился на своей странице в Instagarm.
«Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия Brit Awards-2020. Признаюсь честно: наши украинские премии, хотя и такие молодые по сравнению с сороковой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Самое поразительное отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути», — написал Монатик.
Ранее MONATIK отметили премиями в Украине. Профессиональная музыкальная премия YUNA назвала трек «Кружит» знаковой песней за последние 20 лет.
Также артист, задающий тренды не только в украинском шоу-бизнесе, который год подряд собрал награды музыкальной премии «М1 Music Awards».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!