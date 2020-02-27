Общество и люди

Самые красивые открытки и поздравления с первым днем весны

В воскресенье, 1 марта, начинается весна. А это всегда время надежд, любви, солнца, цветов.

А «ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и стихи, которые помогут вам поздравить друзей.

Как же здорово и классно,

Первый день весны настал!

С этим тех хочу поздравить,

Кто весну так долго ждал,

Скоро будет потепленье,

Звонко зазвучит капель,

Солнце ласково пригреет,

Мы услышим птичью трель,

Зацветут деревья, травы,

И распустятся цветы,

Принесет весна нам счастье

И исполнит все мечты!



***

Как особенно запели

Птички песни за окном.

И скворцы уж прилетели,

Поселились все в свой дом!

Вот и снег растает скоро,

Будет солнышко, свежо,

Эх, весеннего простора,

Не хватало нам давно!

Поздравляю с Днем весенним,

Пусть теперь жизнь забурлит,

И здоровья, без сомнения,

Ничего пусть не болит!



***

С весной поздравить вас спешу,

Желаю счастья и удачи.

Сегодня март вступил в права,

А это что-то точно значит.

С водою вешней убегут

Несчастья, трудности и беды,

А звон капели возвестит

О том, что за весной — победа.



***

С первым днем весны, с первым днем тепла,

В жизни чтоб вокруг лишь любовь была.

А в душе всегда пусть растут цветы,

Знай, что на земле всех прекрасней ты!

Пусть горят глаза от прекрасных дней,

Счастья полоса будет лишь твоей.

Полон дом добра, света, красоты,

Сбудутся пускай все твои мечты!



***

Пусть этот первый день весны

Тебе удачу принесет.

Пусть будут в глазках огоньки,

Зима плохое унесет.

Пусть озорное волшебство

С тобой скорей случится,

И птица счастья поскорей

К тебе пускай примчится.



***

Веселее стала жизнь,

Ведь весны мы дождались.

С первым днем вас всех весенним.

Оптимизма, настроения!

Скоро все зазеленеет.

Пусть вас солнышко согреет.

Вновь природа возродится,

Так давайте веселиться.

Мыслей светлых, окрыленных!

Ведь весна — пора влюбленных,

Так что радуйтесь, любите

И другим тепло дарите.

Кстати, вы еще можете поздравить друзей с окончанием зимы.

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