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Атака на горсовет Жмеринки: полиция рассказала подробности (видео)
В четверг, 27 февраля, произошло нападение на Жмеринский городской совет. В результате правоохранители задержали более 20 человек.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области, на сессии рассматривали вопрос о недоверии и.о. городского головы Жмеринки. В это время в административное здание ворвалось около 30 человек, которые стали громить помещения здания, выламывать двери. Он нанесли ущерб имуществу горсовета и устроили драку с депутатами городского совета Жмеринки, а также с полицейскими. Пострадали восемь полицейских, троих из которых госпитализировали
По словам начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педоса, правоохранители задержали более 20 правонарушителей, в том числе лидеров общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».
Ранее сообщалось, что в Харькове на рынке Барабашово произошли массовые беспорядки.
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