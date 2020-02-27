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Украина

Атака на горсовет Жмеринки: полиция рассказала подробности (видео)

19:58 27 февраля 2020 47
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 27 февраля, произошло нападение на Жмеринский городской совет. В результате правоохранители задержали более 20 человек.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области, на сессии рассматривали вопрос о недоверии и.о. городского головы Жмеринки. В это время в административное здание ворвалось около 30 человек, которые стали громить помещения здания, выламывать двери. Он нанесли ущерб имуществу горсовета и устроили драку с депутатами городского совета Жмеринки, а также с полицейскими. Пострадали восемь полицейских, троих из которых госпитализировали

По словам начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педоса, правоохранители задержали более 20 правонарушителей, в том числе лидеров общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».

Ранее сообщалось, что в Харькове на рынке Барабашово произошли массовые беспорядки.

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