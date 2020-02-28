Коронавирус обнаружен у пяти украинцев, — Минздрав

Украина

Обваливший мировую экономику коронавирус диагностирован у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Право на владу» на 1+1.

«К сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии — они путешествовали на круизном лайнере — были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус», — сказал Ляшко.

В то же время чиновник заверил, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

Ранее Совет по национальной безопасности и обороне презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией. Также в ведомстве назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Напомним, что в Италии подтвердили 38 случаев заражения новым типом коронавирус COVID-19 на территории страны. До этого коронавирус был зафиксирован в 15 европейских странах — Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Также «ФАКТЫ» писали, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес предупредил правительства всех стран, что в борьбе против коронавируса COVID-19 странам важно избежать фатальной ошибки. Нельзя рассчитывать, что удастся отсидеться в тени и вспышка заболевания обойдет стороной.

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