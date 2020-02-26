Коронавирус уже ударил по мировой экономике: чего ждать Украине

Деньги

По мере распространения эпидемии коронавируса, растет его влияние на мировую экономику и финансовую систему. С начала нынешней недели происходит резкое падения котировок на американских и европейских фондовых биржах. Да и курс гривни начал падать. Но у простых людей, вероятно, возникает вопрос, а почему это произошло именно сейчас, ведь вирус бушует уже почти два месяца. Ответь на этот вопрос «ФАКТЫ попросили аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова.

«Для экономики не важно, сколько людей заболеет и сколько умрет»

— Обвал на мировых финансовых рынках произошел из-за прогноза о влиянии эпидемии на мировую экономику. И тут я бы уточнил, что речь идет именно об экономике, а не о самом вирусе. Ведь проблема коронавируса имеет две стороны. Первая — медицинская, о которой я, не будучи медиком и биологом, судить не могу. А вторая сторона проблемы — это влияние данного вируса на экономику мира. Очень важно отделять эти вопросы друг от друга, чтобы не получилась каша в голове.

Как бы грубо и кощунственно это ни звучало, но для экономики не так важно, сколько людей заболеет и сколько умрет, ведь в мире есть болезни, которые уносят миллионы жизней ежегодно, но экономисты эти болезни не видят. Экономике, если формулировать точнее, вред наносит остановка экономической деятельности людей из-за вируса и карантина. В Ухане погибли 2,5 тысячи человек, но вред экономике наносит то, что 11 миллионов человек из-за вируса уже длительное время не работают. Не производят и не потребляют товары и услуги в обычном режиме. А в целом в Китае в той или иной степени карантину подвержена большая часть населения страны.

Еще совсем недавно мировые деньги не сильно боялись вируса, и считали, что даже несмотря на простой в китайской экономике влияние коронавируса будет ограниченным. Инвестиционное сообщество, конечно же, понимало и осознавало, что Китай несет огромные потери. Потребление нефти еще в начале февраля рухнуло на четверть. До 70% сталелитейных предприятий в Китае либо простаивают, либо снизили производство. А по снижению потребления этих ключевых товаров можно сделать вывод о том, что значительная часть экономики сейчас не работает. И масштабы действительно очень велики.

Но деньги «думали», что если ситуация не затянется, то влияние вируса на экономику будет иметь V-образную форму, при которой после завершения карантина экономика Китая быстро восстановится до прежнего уровня, а потерянные показатели будут наверстаны за счет увеличения процента загрузки производственных мощностей и до конца года потери в основном будут отбиты.

Условно говоря, если обычно загрузка производственных мощностей составляет 75%, а в первом квартале из-за вируса она упала до 50%, то все потери будут отбиты, если в последующие кварталы загрузка вырастет до 80—85%, что в среднем за год даст нужные 75%.

Мысль в данном случае проста: если сейчас завод Foxcon, производящий iPhone, простаивает, то это не так страшно, ведь спрос на смартфоны в мире за год никак не изменится, и за счет увеличения мощности в будущих периодах весь производственный разрыв со спросом удастся закрыть. Ведь сегодняшняя экономика — это экономика, где бал правит совокупный спрос, и именно от его величины зависит то, как будет развиваться экономика мира. А временная остановка заводов это не проблема.

Оптимисты рассчитывали, что уже в середине февраля удастся начать перезапуск экономики Поднебесной. Важно также, что Китай начал вливать в свою экономику огромные деньги, что в конечном итоге должно сгладить негативное влияние карантина на совокупный спрос внутри Китая.

«Быстрое распространение коронавируса усилило позиции „плохого варианта“ в мировой экономике»

— Оценка МВФ, что при «хорошем варианте» мировая экономика лишится из-за вируса всего 0,1% мирового роста как раз и является отражением прошлого отношения рынков, — продолжает Михаил Федоров. — Но коронавирус распорядился по-другому. К понедельнику, 24 февраля, в Корее и Италии появилось большое количество зараженных, плюс в самом Китае зафиксировали случаи повторного заражения вирусом. И эти две новости усилили позиции «плохого варианта» в мировой экономике, то есть вариант с V-образной формой развития событий, может не сработать.

Распространение коронавируса на другие страны может привести к тому, что там десятки, а может и сотни миллионов людей также окажутся в карантине. А экономика Китая не сможет быстро восстановиться, и более длительный простой экономики уже не удастся отработать за счет увеличения загрузки производственных мощностей, поскольку условный «кассовый разрыв» коснется уже и совокупного спроса и приведет к его снижению.

Прочность экономики не безгранична. К примеру, в Китае провели опрос среди 1506 малых и средних предприятий и выяснили, что 85% из них израсходуют все свои запасы наличности через 3 месяца, ведь многие предприятия продолжают платить зарплаты своим сотрудникам, несмотря на остановку деятельности. Длительный простой поставит эти компании в очень сложное положение. Сейчас многие неработающие люди, находящиеся в карантине, продолжают получать зарплату, и их неизрасходованный доход в «хорошем варианте» в будущем будет потрачен. В случае «плохого варианта» компании не смогут платить им зарплату длительное время и будут отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска, а это уже ударит по доходам населения Китая и отразится на внутреннем спросе. В этом случае будет падение и совокупного спроса и совокупного предложения, и в будущем догонять и отрабатывать будет уже нечего.

Поэтому финансовые рынки и начали падать только сейчас. Мировой капитал усомнился в «хорошем варианте» развития событий, в который верил, а возможно, хотел верить до 24 февраля. И не стоит забывать, что Китай является одним из главных экономических партнеров Украины, а значит, здесь мы имеем прямое влияние и на развитие украинской экономики.

Стоит отметить, что эпидемия коронавируса привела к резкому падению мировых цен на нефть, что повлияло и на розничные цены на горючее в Украине.

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