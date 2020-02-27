Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ предостерег страны мира от "роковой ошибки"

Мир

В борьбе против коронавируса COVID-19 странам важно избежать фатальной ошибки. Нельзя рассчитывать, что удастся отсидеться в тени и вспышка заболевания обойдет стороной. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес.

«Каждая страна должна быть готова к своему первому случаю (заболевания)… Ни одна страна не должна думать, что на ее территорию инфекция не проникнет. Это может стать роковой ошибкой. Этот вирус не уважает границы», — подчеркнул руководитель ВОЗ.

«Есть вещи, которые может сделать каждая страна и каждый человек. Каждая страна должна быть готова выявлять заболевания на ранней стадии, изолировать пациентов, отслеживать их контакты, оказывать качественную медицинскую помощь, предотвращать вспышки в медучреждениях и пресекать передачу вируса от человека к человеку», — добавил Гебрейес.

Напомним, согласно данным ООН, вирус из Китая проник уже в 44 страны и унес жизни 54 человек. При этом в Китае за последние двое суток количество новых случаев заражения оказалось меньше, чем по всем остальным странам. О новых заражениях сообщили Грузия, Норвегия, Бразилия, Греция, Северная Македония, Пакистан и Румыния.

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