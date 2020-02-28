Мать сестер Хадид вышла с ними на подиум, тряхнув стариной (фото, видео)

Стиль жизни

Мать американских сестер-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид вышла вместе с ними на подиум в рамках Недели моды в Париже. 56-летняя уроженка Нидерландов Йоланда Хадид (в девичестве ван ден Херик) в молодости также была популярной моделью. Она начала карьеру в фэшн-бизнесе в возрасте 15 лет. После свадьбы с американским мультимиллионером палестинского происхождения Мохамедом Хадидом она переехала в Лос-Анджелесе, где и родились трое ее детей.

Как сообщает RTL Nieuws, Белла, Джиджи и Йоланда Хадид приняли участие в показе итальянского люксового бренда Off-White сезона осень 2020.

Йоланда демонстрировала белый пиджак с черным граффити, одетым поверх бюстгальтера, и черные брюки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, показала свои фото в полуголом виде.

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