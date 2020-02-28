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Проект "Новороссия" закрыт: в России рассказали о проблемах Путина из-за Донбасса

9:41 28 февраля 2020 239
Владимир Путин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России еще в 2014 году поставили крест на «проекте Новороссия», идеологом которого является экс-советник российского президента Владислав Сурков, недавно разразившийся пространным интервью на тему «Украины нет».

«Реалии сегодняшнего дня следующие. Никакого „проекта Новороссия“ уже не существует, он был закрыт еще в 2014 году, и закрыт совершенно безотносительно к тому, что хочет и что думает Путин», — пишет российский публицист Леонид Радзиховский для издания «Апостроф».

Отметив, что «Путин не идиот и не религиозный фанатик», а «прагматичный политик», журналист напоминает, что в 2014 году Россия столкнулась с сопротивлением украинцев, в том числе, и из восточных регионов страны, которые Кремль видел в состав «Новороссии».

«Тогда Путин понял, что они не горят желанием быть в составе Российской Федерации. И все, после этого проект „Новороссия“ был закрыт», — отметил Радзиховский и добавил, что именно поэтому хозяин Кремля «окопался на Донбассе», где население поддерживало Россию.

Что же касается активизации боевых действий на Донбассе, то, по словам публициста, они не выгодны Путину. «На Западе Путина ругают, подчеркивая, что война, во всей серьезности этого слова, продолжается. А поскольку война продолжается, то Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину нечего», — отметил он и добавил, что хозяин Кремля заинтересован в установлении режима полной тишины, как на границе Грузии и Абхазии, а также Молдовы и Приднестровья.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сурков заявил, что гордится тем, что стал причастен к развязыванию войны «с Западом» на территории Украины.

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