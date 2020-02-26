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Такой страны нет: Сурков прямо сказал, что принуждение силой — единственный способ поработить Украину
Уволенный президентом РФ Владислав Сурков, ранее работавший советником Путина, заявил, что «Украины нет» и что украинцев следует принуждать к «братским отношениям» с Россией силой.
Об этом экс-советник Путина, ранее курировавший боевиков на Донбассе, заявил в интервью «Актуальным комментариям». «Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра „Самостийна Украйна“ есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?» — заявил Сурков, назвавший себя «укрооптимистом».
Мол, Украины «нет пока», но со временем она будет: «Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать».
При этом Владислав Сурков заявил, что отношения с Украиной никогда не были простыми, добавив, что и для имперской, и для советской бюрократии она «всегда была делом хлопотным». «Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», — добавил экс-советник Путина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь СНБО Украины Алексей Даниов, спрогнозировав развал России, заявил, что РФ нужен врага, перед угрозой которого сплотится население. Раньше это была Грузия, теперь — Украина. «Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — заявил секретарь украинского Совсбеза.
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Такой страны нет: Сурков прямо сказал, что принуждение силой — единственный способ поработить Украину
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