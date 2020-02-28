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Спорт

Стало известно имя первой жертвы коронавируса в мировом футболе (фото)

12:43 28 февраля 2020 253
Ильхам Шейхи
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом, сообщает китайский международный телеканал CGTN. Она стала первой жертвой страшного вируса в мировом футболе.

Как сообщает L'Équipe, в общей сложности в Иране было зафиксировано 245 случаев коронавируса, 26 человек погибли.

Ранее La Nazione сообщало, что коронавирусом заразился футболист третьего по силе итальянского дивизиона — серии С. Игрок решил не раскрывать своего имени. Известно, что лишь, что он помещен в инфекционное отделение одной из больниц Сиены и уже чувствует себя хорошо.

Перед матчем футболист почувствовал недомогание и повышение температуры. После этого он сам принял решение изолировать себя от общества. Тесты на коронавирус дали положительный результат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матчи чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса.

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