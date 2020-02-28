Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о легализации VIP-машин

Украина

По делу о переправке в Украину VIP-автомобилей из Европы по поддельным документам суд решил отправить под стражу шесть человек с возможностью выхода под залог.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, подозреваемому в организатции схемы определен залог в размере 17 миллионов гривен, членам группировки — по 15,7 миллиона гривен.

«По версии следствия, подозреваемые оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали», — говорится в сообщении.

Хоть в Офисе генпрокурора сообщают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, однако уже известно, что в данном деле фигурирует имя сын экс-главы Конституционного суда Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области правоохранители провели обыски, в частности, у Андрея Стрижака-младшего, а также у ужгородского депутата Михаила Чурило.

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