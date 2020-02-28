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Происшествия

Захват заложников в Одессе: названо имя преступника

13:40 28 февраля 2020 571
Подозреваемый взял в заложники судей в Одессе
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У злоумышленника, который взял в заложники судей в Одессе, при себе была не граната, а ее муляж.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Х.ая Одесса». Мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Он — обвиняемый по делу об убийстве гражданина Израиля в 2016 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Овидиопольском районе Одесской области 21-летний парень с ножом и топором захватили в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей, угрожая родственникам расправой.

Фото — скриншот с видео «Думской».

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