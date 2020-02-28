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Сюрприз! Олег Винник и Александр Пономарев приготовили необычный подарок поклонницам к 8 Марта (видео)

14:07 28 февраля 2020 99
Олег Винник и Александр Пономарев
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярные артисты Олег Винник и Александр Пономарев, впечатлившие ранее исполнением колядки вместе с Таюне, приготовили поклонницам к 8 Марта необычный подарок. Они исполнили в студии и записали один из самых романтичных хитов Пономарева «Я люблю тільки тебе». Первое видео звездной коллаборации опубликовали в Youtube. Основную партию исполняет Винник, к нему присоединяется Пономарев, создавшие совместный проект СО2, который по-новому раскроет творчество артистов.

СО2 — это дабл-кавер с Олегом и Александром, заглавные буквы которого дали название проекту. Его суть закючается в том, что каждая песня записывается исключительно с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза.

«Каждый артист, который самостоятельно пишет песни, видит творчество другого исполнителя по-своему. Мне было интересно спеть композицию Александра — очень красивую и достойную. Я рад такой возможности, это замечательный опыт. Слава Богу, что есть такой проект. Пусть он процветает, ведь все это делается для людей», — говорит Олег.

Также Олег Винник и Александр Пономарев обещают выпить кофе с двумя поклонницами в студии «З ранку до ночі».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник и Михаил Поплавский возродили «Українську пісню року».

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