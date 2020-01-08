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До мурашек: Олег Винник, Александр Пономарев и Таюне удивили ярким исполнением колядки (видео)
Популярные артисты Александр Пономарев и Олег Винник, который после насыщенного года решил взять паузу и поработать на студии, трогательно поздравили поклонников с рождественскими праздниками. Вместе с бэк-вокалисткой Винника Таюне, которую давно называют тайной женой певца, они записали свою версию известной колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».
«Мы с Олегом Винником и Таисией Таюне уже записали для вас рождественские колядки, но это еще не все, впереди много интересного! И все это Вы сможете увидеть в моем YouTube канале», — написал Александр Пономарев, представляя совместную работу.
Поклонникам очень понравилась колядка от Пономарева и Винника, они оставляют под видео множество комментариев. Некоторые предлагают устроить флешмоб — просят известных артистов записать свои колядки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как знаменитости отметили Новый год.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..