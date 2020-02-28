Арест счетов "Суспільного": Бородянский рассказал, как решат проблему

Украина

На ситуацию с арестом счетов «Суспільного» отреагировал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, назвавший ситуацию «недопустимой».

«Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Суспільне является недопустимой. Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Министерством по вопросам культуры, молодежи и спорта вместе с Минфином принято решение о приближении финансирования чтобы „Суспільне“ получило о возможность рассчитаться с долгами немедленно», — заявил Бородянский.

По его словам, сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и Министерство будет инициировать изменения по увеличению финансирования вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных средств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о проблемах с финансированием заявлял крымскотатарский телеканал ATR, запустивший марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. На форуме Age of Crimea 2020 президент Владимир Зеленский заявил, что финансирование возобновят «в ближайшее время».



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