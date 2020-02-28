24.37 / 24.59 26.68 / 27.07
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Арест счетов "Суспільного": Бородянский рассказал, как решат проблему

14:43 28 февраля 2020 109
Владимир Бородянский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На ситуацию с арестом счетов «Суспільного» отреагировал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, назвавший ситуацию «недопустимой».

«Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Суспільне является недопустимой. Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Министерством по вопросам культуры, молодежи и спорта вместе с Минфином принято решение о приближении финансирования чтобы „Суспільне“ получило о возможность рассчитаться с долгами немедленно», — заявил Бородянский.

По его словам, сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и Министерство будет инициировать изменения по увеличению финансирования вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных средств.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о проблемах с финансированием заявлял крымскотатарский телеканал ATR, запустивший марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. На форуме Age of Crimea 2020 президент Владимир Зеленский заявил, что финансирование возобновят «в ближайшее время».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

Татьяна Монтян

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

«Комод»

Женщина через интернет купила по дешевке комод – но ее ждал досадный сюрприз (фото)

Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки

Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер