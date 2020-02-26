Зеленский прояснил судьбу крымскотатарского телеканала ATR

Украина

Крымскотатарский телеканал ATR, который недавно заявил о своем закрытии, поддержит государство и он продолжит вещание. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что жителям аннексированного Крыма нужен объективный источник информации.



«Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время», — сказал Зеленский во время открытия форума Age of Crimea 2020.

Президент акцентировал внимание на том, что крымчане должны знать, что Украина делает для их защиты.

«Людям там необходим источник объективной информации о сегодняшней Украине», — отметил глава государства.

В свою очередь, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда отметила, что цель украинской власти — сделать так, чтобы в сознании жителей по обе стороны Крым всегда оставался украинским.



Чиновник заявила, что власть, прежде всего интересуют люди. По ее словам, определены три основных вектора стратегии реинтеграции — образование, культура, и правда в виде доступной информации.

ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Первый крымскотатарский телеканал стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым.

Напомним, на Донбассе сняли блокировку российских массмедиа, вещающих с временно оккупированных территорий. После этого глава Луганской ОГА Сергей Гайдай обратился к СНБО с просьбой обеспечить область мобильными комплексами для подавления сигнала российских и сепаратистских СМИ.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что министерство планирует инициировать продление запрета на доступ к российским пропагандистским ресурсам и социальным сетям, который истекает весной этого года.

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