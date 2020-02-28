- 10:42 ВСУ устроили боевые маневры на побережье Азовского моря
- 10:41 В какие страны уже проник коронавирус: важная инфографика
- 10:16 Я построил свою маленькую тюрьму, в которой обрел личную свободу, — Маколей Калкин
- 10:12 Арестованы все счета: в Украине заблокировали работу "Суспільного"
- 09:48 Королевские почести: в вагон поезда с принцем Гарри не пустили других пассажиров
- 09:41 Проект "Новороссия" закрыт: в России рассказали о проблемах Путина из-за Донбасса
- 09:31 Россия готовится к новому витку войны против Украины: названа опасная дата
- 09:21 Мать сестер Хадид вышла с ними на подиум, тряхнув стариной
- 09:18 Турция атаковала сирийскую армию в Идлибе: в сеть выложили мощное видео
- 09:18 Скандальный венгр Кадар покинул киевское «Динамо»
- 09:15 Ягодицы Даши Астафьевой взорвали Instagram
- 09:05 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.28 февраля 2020
Арестованы все счета: в Украине заблокировали работу "Суспільного"
Трансляция на «Суспільном» Олимпиады-2020 и Евровидения-2020 оказались под угрозой, как и работа вещателя вообще — UA: Перший может остановить работу из-за ареста счетов.
«18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с «Суспільного» долга в 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн. судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс», — сообщает вещатель и добавляет, что долги накопила бывшая гостелекомпания, то есть, еще до создания «Суспільного».
«Арест счетов сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов „Суспільного“… В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании», — говорится в сообщении, где также подчеркивается, что телекомпания обратилась к властям, однако ответа до сих пор нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымскотатарскому телеканалу ATR заблокировали финансирование, после чего он запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. Позже президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 заявил, что финансирование возобновят, и что это решится «в ближайшее время».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...