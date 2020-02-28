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Украина

Арестованы все счета: в Украине заблокировали работу "Суспільного"

10:12 28 февраля 2020 414
Суспильне
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Трансляция на «Суспільном» Олимпиады-2020 и Евровидения-2020 оказались под угрозой, как и работа вещателя вообще — UA: Перший может остановить работу из-за ареста счетов.

«18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с «Суспільного» долга в 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн. судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс», — сообщает вещатель и добавляет, что долги накопила бывшая гостелекомпания, то есть, еще до создания «Суспільного».

«Арест счетов сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов „Суспільного“… В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании», — говорится в сообщении, где также подчеркивается, что телекомпания обратилась к властям, однако ответа до сих пор нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымскотатарскому телеканалу ATR заблокировали финансирование, после чего он запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. Позже президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 заявил, что финансирование возобновят, и что это решится «в ближайшее время».

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