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Избиение подростка в Бердичеве: школьниц-хулиганок отправили под арест на два месяца
Суд Бердичева Житомирской области отправил под домашний арест сроком на 60 дней двух школьниц Г. и Т., которые издевались над 13-летней девочкой.
Подросткам, которые подозреваются в хулиганстве, запрещено покидать жилье с 17:00 и до 7:00, пишет местное издание «Бердичев. biz».
Напомним, 17 февраля около 16 часов несовершеннолетние девушки напали на школьницу, которая возвращалась домой. Они оскорбляли девочку, преследовали ее и провоцировали конфликт, а затем на мосту набросились и начали бить. Все происходящее нападавшие записывали на видео.
Буллинг происходил на глазах у десятков людей.
На помощь дочери пришла мама. Но и оно не смогла угомонить подростков — они начали цепляться к ней и преследовали до самого дома. От нападавших пахло алкоголем.
Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге на столичном жилмассиве Борщаговка, где старшие девочки сильно избили девятиклассницу и сняли это на видео. А в Кривом Роге буллинг стал причиной анорексии жертвы.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»