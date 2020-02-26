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Происшествия

Избиение подростка в Бердичеве: школьниц-хулиганок отправили под арест на два месяца

18:29 26 февраля 2020 134
девочка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Суд Бердичева Житомирской области отправил под домашний арест сроком на 60 дней двух школьниц Г. и Т., которые издевались над 13-летней девочкой.

Подросткам, которые подозреваются в хулиганстве, запрещено покидать жилье с 17:00 и до 7:00, пишет местное издание «Бердичев. biz».

Напомним, 17 февраля около 16 часов несовершеннолетние девушки напали на школьницу, которая возвращалась домой. Они оскорбляли девочку, преследовали ее и провоцировали конфликт, а затем на мосту набросились и начали бить. Все происходящее нападавшие записывали на видео.

Буллинг происходил на глазах у десятков людей.

На помощь дочери пришла мама. Но и оно не смогла угомонить подростков — они начали цепляться к ней и преследовали до самого дома. От нападавших пахло алкоголем.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге на столичном жилмассиве Борщаговка, где старшие девочки сильно избили девятиклассницу и сняли это на видео. А в Кривом Роге буллинг стал причиной анорексии жертвы.

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