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Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки
Медики оценивают состояние 26-летней украинки, инфицированной коронавирусом в Италии, как стабильное и не внушающее опасений. Об этом журналистам заявил посол Украины Евгений Перелыгин.
«Состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей», — цитируют дипломата Українські Новини.
Более подробную информацию, по его словам, медики не дают, ссылаясь на ограничения в распространении персональных данных пациентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26-летнюю украинку поместили в инфекционное отделение больницы «Котуньо» в Неаполе. Родственников, которых она приехала навестить, отправили на карантин.
Тем не менее, после подтверждения факта инфицирования украинки, власти нашей страны решили пока не проводить эвакуацию соотечественников.
А тем временем из Рима пришла тревожная информация о недомогании Папы Римского.
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