24.37 / 24.59 26.68 / 27.07
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки

15:59 28 февраля 2020 67
Появились данные о состоянии заболевшей коронавирусом в Италии украинки
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Медики оценивают состояние 26-летней украинки, инфицированной коронавирусом в Италии, как стабильное и не внушающее опасений. Об этом журналистам заявил посол Украины Евгений Перелыгин.

«Состояние не критическое, ситуация под полным контролем врачей», — цитируют дипломата Українські Новини.

Более подробную информацию, по его словам, медики не дают, ссылаясь на ограничения в распространении персональных данных пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26-летнюю украинку поместили в инфекционное отделение больницы «Котуньо» в Неаполе. Родственников, которых она приехала навестить, отправили на карантин.

Тем не менее, после подтверждения факта инфицирования украинки, власти нашей страны решили пока не проводить эвакуацию соотечественников.

А тем временем из Рима пришла тревожная информация о недомогании Папы Римского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Монтян

"Донецк чист, а Киев — помойка": Монтян жестко ответили после поездки к боевикам "ДНР"

Приходько

Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра (видео)

«Комод»

Женщина через интернет купила по дешевке комод – но ее ждал досадный сюрприз (фото)

Буллинг

В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника и сняли происходящее на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер