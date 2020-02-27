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Коронавирус в Италии: в МИД рассказали, будут ли эвакуировать украинцев
Эвакуация украинцев из Италии, где коронавирус подтвержден у одной нашей соотечественницы, пока что не планируется.
Как сообщает «LB», об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
«На данный момент, об эвакуации из Италии речь не идет», — заявил дипломат и добавил, что консульская служба находится на постоянной связи с украинцами за рубежом, в том числе и в Италии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26-летнюю украинку поместили в инфекционное отделение больницы «Котуньо» в Неаполе. Родственников, которых она приехала навестить, отправили на карантин.
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Будут лечить за счет государства: появились данные о мужчине, который пытался сжечь себя под Офисом президента
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.