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Украина

Коронавирус в Италии: в МИД рассказали, будут ли эвакуировать украинцев

12:07 27 февраля 2020 108
Самолет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Эвакуация украинцев из Италии, где коронавирус подтвержден у одной нашей соотечественницы, пока что не планируется.

Как сообщает «LB», об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

«На данный момент, об эвакуации из Италии речь не идет», — заявил дипломат и добавил, что консульская служба находится на постоянной связи с украинцами за рубежом, в том числе и в Италии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26-летнюю украинку поместили в инфекционное отделение больницы «Котуньо» в Неаполе. Родственников, которых она приехала навестить, отправили на карантин.

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