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Папа Римский Франциск отменил мессу из-за болезни

14:46 27 февраля 2020 132
Папа Римский Франциск
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 27 февраля, пресс-служба Ватикана сообщила о том, что Папа Римский Франциск отказался от проведения мессы в Риме из-за «небольшого недомогания». Чем конкретно болен понтифик, не уточняется. В сообщении говорится, что остальные запланированные на день дела Франциск намерен исполнить. Он лишь предпочел держаться поближе к ватиканской гостинице «Санта-Марта», в которой проживает с тех пор, как взошел на папский престол.

Известие из Ватикана всполошило католиков. В Италии уже несколько дней царит паника в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Он выявлен уже у 528 человек. Из них 14 пациентов скончались. В критическом состоянии находятся 35 больных.

Вместе с тем в Риме было выявлено всего три случая заражения коронавирусом. И все трое пациентов выздоровели.

Днем ранее, 26 февраля, у католиков была Пепельная среда. Франциск провел службу в Ватикане. Многие обратили внимание на то, что 83-летний понтифик кашлял и часто сморкался в носовой платок. После завершения мессы Папа Римский проехал на своем «папамобиле» по площади Святого Петра. Он несколько раз останавливался, чтобы пожать руки верующим, и даже поцеловал младенца. Вряд ли бы понтифик стал делать это, понимая, что у него может быть коронавирус. Вместе с тем другие священники не целовали по традиции его папский перстень и не обнимались с ним, как это обычно происходит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Иране заместитель министра здравоохранения страны провел пресс-конференцию, в ходе которой постоянно кашлял и потел. Чиновник утверждал, что власти держат ситуацию с коронавирусом под контролем и что в Иране нет эпидемии. Спустя несколько часов замминистра был вынужден признать, что у него обнаружили COVID-19.

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Папа Римский Франциск отменил мессу из-за болезни

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