Происшествия

Пожар уничтожил палатки на военном полигоне на Черниговщине: есть пострадавшие

В пятницу, 28 февраля, в Черниговской области произошел пожар на общевойсковом полигоне, который расположен вблизи пгт Гончаровское и подчиняется оперативному командованию «Север». Ранее взрывы прогремели на военных складах в Балаклеее.

Пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации сообщает, что на полигоне загорелись две военных палатки. В результате пожара три человека получили ожоги. Причина возгорания и нанесенный ущерб сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар в курортной зоне Одессы уничтожил десятки домов для отдыха — «куреней» рыбаков-любителей. Спасатели тушили огонь около трех часов. Подозревается, что был совершен целенаправленный поджог для «зачистки» территории курортной местности под дальнейшее коммерческое строительство.

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