Украинская чемпионка Европы и Европейских игр попалась на допинге (фото)

Спорт

25-летняя украинская легкоатлетка Наталья Прищепа, специализирующаяся в беге на 800 метров, дисквалифицирована за употребление допинга.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) сообщает, что в организме нашей соотечественницы был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид — мочегонное средство, применяемое для снижения артериального давления. О сроках дисквалификации украинки в организации пока не сообщают.

Отметим, что Наталья Прищепа является двукратной чемпионкой Европы (в Амстердаме-2016 и Берлине-2018), а также победительницей II Европейских игр в Минске-2019 в командных соревнованиях. В ноябре 2019 года ровенчанка вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Романа Кроля.

Среди наивысших достижений Прищепы - "золото" двух чемпионатов Европы и Европейских игр в Минске

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть возмутили условия подготовки Натальи Прищепы к Олимпийским играм.

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