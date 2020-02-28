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Украинская чемпионка Европы и Европейских игр попалась на допинге (фото)
25-летняя украинская легкоатлетка Наталья Прищепа, специализирующаяся в беге на 800 метров, дисквалифицирована за употребление допинга.
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) сообщает, что в организме нашей соотечественницы был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид — мочегонное средство, применяемое для снижения артериального давления. О сроках дисквалификации украинки в организации пока не сообщают.
Отметим, что Наталья Прищепа является двукратной чемпионкой Европы (в Амстердаме-2016 и Берлине-2018), а также победительницей II Европейских игр в Минске-2019 в командных соревнованиях. В ноябре 2019 года ровенчанка вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Романа Кроля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть возмутили условия подготовки Натальи Прищепы к Олимпийским играм.
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