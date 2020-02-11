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«Нет оснований», — МИД Украины ответил Лаврову по поводу назначения посла
Украина не планирует повышения статуса дипломатических отношений с РФ, назначая посла в Россию. Об этом в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина» заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупацию Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», — говорится в ответе МИД Украины.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью росСМИ заявил, что Россия «не против» назначения посла Украины.
Напомним, с 1 марта 2020 года изменятся правила поездок граждан Украины в РФ. Теперь пересечь границу можно будет только по загранпаспорту. Оформить этот документ можно не только в Украине, но и в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.
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