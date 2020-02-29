Шоу-бизнес

Хорошо, когда мама рядом: Алла Пугачева растрогала поклонников фото с дочерью

Известная российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое фото со своей дочерью Лизой.

«Счастье в надежных руках», — написала она.

Поклонникам певицы понравилось фото и они оставляют восторженные отзывы.

«Будь здорова Алла, живи долго», — написал один из них.

«Алла) Сегодня смотрела на 5 канал, про Вас)) Интересно было) Вам здоровья и Дооолгих Лет Жизни)) Вашим Деткам, Добра Удачи и Всего Самого Хорошего))))», — пожелала поклонница певицы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Пугачева дала редкое интервью, в котором откровенно ответила на вопросы журналистов. Она не отнекивалась от любовников в прошлом и не стеснялась признаваться в чувствах Галкину. Также она не стала отрицать слухи о пластических операциях.

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