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В российском детсаду воспитанники праздновали Масленицу под песню про водку и пиво (видео)

В Перми решили оригинально отпраздновать Масленицу — в честь нее в детсаду включили песню про водку, пиво и вино. Ранее в РФ школьников поздравляли песнями Лепса и Шнура.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», композиция «Масленица» группы «Балаган лимитед» на алкогольную тематику сопровождала гулянья в дошкольном учреждении № 421 «Гармония».

В департаменте образования обратили внимание, что утвержден список разрешенных песен для детских садов, и «Масленица», исполняемая группой «Балаган лимитед», в него не входит. Заведующая детсадом пообещала провести проверку.

Ранее сообщалось, что в российском городе Стерлитамаке Республики Башкортостан произошла масштабная «битва» за товары при распродаже. Причем «гладиаторские бои» происходили и внутри, и снаружи торгового центра.

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