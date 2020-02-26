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В российском детсаду воспитанники праздновали Масленицу под песню про водку и пиво (видео)
В Перми решили оригинально отпраздновать Масленицу — в честь нее в детсаду включили песню про водку, пиво и вино. Ранее в РФ школьников поздравляли песнями Лепса и Шнура.
Как сообщает Telegram-канал «Подъем», композиция «Масленица» группы «Балаган лимитед» на алкогольную тематику сопровождала гулянья в дошкольном учреждении № 421 «Гармония».
В департаменте образования обратили внимание, что утвержден список разрешенных песен для детских садов, и «Масленица», исполняемая группой «Балаган лимитед», в него не входит. Заведующая детсадом пообещала провести проверку.
Ранее сообщалось, что в российском городе Стерлитамаке Республики Башкортостан произошла масштабная «битва» за товары при распродаже. Причем «гладиаторские бои» происходили и внутри, и снаружи торгового центра.
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Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...