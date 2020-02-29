- 12:23 В Украину не пустили известного российского журналиста
- 12:17 Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления
- 12:14 «У правительства есть годовой иммунитет»: в Раде оценили вероятность отставки Кабмина Гончарука
- 11:48 Школьник с риском для жизни спас застрявшую в теплотрассе собаку: фото героя
- 11:39 В США запустят производство Javelin для Украины: подписан важный документ
- 11:12 Порноскандал в России: на праздновании Масленицы людям показали видео 18+
- 11:11 «Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 10:52 В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной
- 10:49 Во Франции призвали отказаться от рукопожатий из-за коронавируса
- 10:14 Голкипер на ровном месте забросил мяч в свои ворота: видео нелепого автогола
- 10:14 Хорошо, когда мама рядом: Алла Пугачева растрогала поклонников фото с дочерью
- 10:09 Обострение в Идлибе: России выдвинули жесткое требование
В Украину не пустили известного российского журналиста
Известного российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Об этом написал сам журналист в Facebook.
«Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе „Редакцию“, поулыбались… Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине», — написал он.
По его мнению, это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета.
«Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за неё», — написал Пивоваров.
Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Украину не пустили российского журналиста Алексея Чеботарева. А несколькими днями ранее съемочная группа российского телеканала «НТВ» не прошла пункт контроля в украинском аэропорту «Борисполь». Российские пропагандисты утверждали, что приехали в Украину узнать подробности дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также о газовых переговорах и обмене пленными.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...