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Украина

В Украину не пустили известного российского журналиста

12:23 29 февраля 2020 37
Алексей Пивоваров
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Известного российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Об этом написал сам журналист в Facebook.

«Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе „Редакцию“, поулыбались… Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине», — написал он.

По его мнению, это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета.

«Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за неё», — написал Пивоваров.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре в Украину не пустили российского журналиста Алексея Чеботарева. А несколькими днями ранее съемочная группа российского телеканала «НТВ» не прошла пункт контроля в украинском аэропорту «Борисполь». Российские пропагандисты утверждали, что приехали в Украину узнать подробности дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также о газовых переговорах и обмене пленными.

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