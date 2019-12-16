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НТВ снова отказали: в "Борисполе" "завернули" уже третьего за неделю пропагандиста пропутинского телеканала
В понедельник, 16 декабря, в Украину не пустили очередного журналиста российского телеканала «НТВ». Об этом в Facebook сообщил главный редактор АТР Айдер Муждабаев.
По его информации Алексея Чеботарева остановили пограничники в аэропорту «Киев». Он прилетел в Украину через Минск.
Напомним, 13 декабря съемочная группа российского телеканала «НТВ» не прошла пункт контроля в украинском аэропорту «Борисполь». Российские пропагандисты утверждали, что приехали в Украину узнать подробности дела об убийстве Шеремета, а также о газовых переговорах и обмене пленными.
14 декабря, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пустили на территорию Украины журналистку Александру Тонких. Ей отказали из-за посещения оккупированного Крыма.
Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запретили въезд в Украину на 3 года.
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