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Из Сирии не уйдем: Эрдоган раскрыл детали беседы с Путиным
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган 29 февраля заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему не вмешиваться в противостояние между Турцией и режимом диктатора Башара Асада в Сирии.
«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36, сообщают российские СМИ.
«Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать», — добавил президент Турции.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в ночь на 28 февраля сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.
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