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Происшествия

При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре (фото)

13:34 29 февраля 2020 139
При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре утром в субботу, 29 февраля, прогремел взрыв на Рубиновом бульваре, 5. Там в руках у семилетнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. Напомним, 4 февраля в Днепре прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai.

У мальчика оторвана кисть руки, сообщает Днепр оперативный.

На месте инцидента

Свидетели инцидента тут же начали помогать пострадавшему ребенку и вызвали скорую.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию руки и осколочное ранение туловища.

«Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации. Собираем бригаду для операции», — сообщил журналистам директор детской областной больницы на Космической Александр Хитрик.

Напомним, в ночь на пятницу, 21 февраля, в городе Рени, на юге Одесской области, раздался взрыв во дворе жилого дома, а в Днепре взрывом праздничной петарды девушке повредило мозг.

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