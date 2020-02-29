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При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре (фото)
В Днепре утром в субботу, 29 февраля, прогремел взрыв на Рубиновом бульваре, 5. Там в руках у семилетнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. Напомним, 4 февраля в Днепре прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai.
У мальчика оторвана кисть руки, сообщает Днепр оперативный.
На месте инцидента
Свидетели инцидента тут же начали помогать пострадавшему ребенку и вызвали скорую.
Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию руки и осколочное ранение туловища.
«Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации. Собираем бригаду для операции», — сообщил журналистам директор детской областной больницы на Космической Александр Хитрик.
Напомним, в ночь на пятницу, 21 февраля, в городе Рени, на юге Одесской области, раздался взрыв во дворе жилого дома, а в Днепре взрывом праздничной петарды девушке повредило мозг.
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