«Львов» в меньшинстве вырвал ничью в матче с участником Лиги Европы: видеообзоры матчей ЧУ

Спорт

В субботу, 29 февраля, матчами в Чернигове, Львове и Киеве продолжился 20-й тур чемпионата Украины по футболу.

20-й тур

«Десна» — «Мариуполь» — 4:0 (Тотовицкий, 11, 20, Филиппов, 58, с пенальти, Калитвинцев, 90+2). Молодежные составы — 1:3.

«Львов» — «Александрия» — 1:1 (Альваро, 87 — Мышенко, 10). На 53-й минуте удален Татарков («Львов»). Молодежные составы — 4:1.

«Колос» — «Карпаты» — 2:1 (Ильин, 11, Петров, 42 — Козак, 78). Молодежные составы — 0:1.

28 февраля (пятница)

«Днепр-1» — «Динамо» (Киев) — 3:1 (Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5, с пенальти). На 6-й минуте удален Буяльский («Динамо»), а на 75-й — Полевой («Днепр-1»). Молодежные составы — 1:4.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Буяльский, Караваев (Цыганков, 77), Вербич, Русин (де Пена, 77).

Черниговская «Десна», которой в прошлом сезоне лишь стечение обстоятельств помешало играть во второй части чемпионата в первой шестерке и бороться за попадание в еврокубки, на этот раз уверенно идет к своей цели. Подопечные Александра Рябоконя в нынешнем сезоне дома выступают не так уверенно, как в гостевых матчах, но настрой на поединок с «Мариуполем» у «северян» был запредельным. В первом тайме два мяча забил Тотовицкий, выступавший за азовский клуб в 2013—2014 и 2017−2018 годах и проведший за мариупольцев 54 матча в чемпионатах Украины, а после перерыва «добили» гостей лучший бомбардир черниговцев Филиппов и Калитвинцев. Особенной была эта игра для главного тренера «Мариуполя» Александра Бабича, проводившего 150-й матч во главе разных клубов премьер-лиги, и нападающего азовцев Руслана Фомина, который сыграл 200-й поединок в высшем дивизионе страны, вот только после финального свистка эмоции у них были совсем не радостные.

«Львов», находящийся в нижней части турнирной таблицы, ожидал в гости участника группового этапа Лиги Европы «Александрию», имея беспроигрышную серию из трех матчей, благодаря которой подопечные Эгише Меликяна выбрались из зоны вылета. Вот только старт поединка выдался для львовян не очень удачным, ведь уже на 10-й минуте гости вышли вперед. Ситуация усугубилась после перерыва, когда хозяева остались в меньшинстве после удаления Татаркова за две желтые карточки. Но подопечные Эгише Меликяна не только больше не пропустили, но и усилиями Альваро отыгрались незадолго до окончания поединка.

Львовские «Карпаты» прибыли в Киев, имея за плечами кошмарную серию без побед из 12 матчей (4 ничьи и 8 поражений). Не смогли «львы» прервать ее и после отчетного поединка. Коваливцы в первом тайме забили дважды, на что гости смогли ответить лишь однажды. К сожалению, концовка игры получилась скандальной — уже в компенсированное время львовянин Козак исполнял штрафной удар, но Смирный, стоявший в стенке, выставил в сторону руку, преградив полет мяча. Арбитр не отреагировал на эпизод и не стал назначать пенальти, подарив тем самым победу «Колосу», который оторвался от «Мариуполя» на четыре очка в борьбе за попадание в первую шестерку.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 53 очка;

2. «Динамо» — 39 (20);

3. «Заря» — 37;

4. «Десна» — 36 (20);

5. «Александрия» — 34 (20);

6. «Колос» — 26 (20);

7. «Мариуполь» — 22 (20);

8. «Днепр-1» — 22 (20);

9. «Львов» — 19 (20);

10. «Олимпик» — 18;

11. «Ворскла» — 14;

12. «Карпаты» — 12 (20).

Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»).

В остальных поединках 20-го тура УПЛ в воскресенье, 1 марта, сыграют «Заря» — «Олимпик» и «Ворскла» — «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матч «Ворскла» — «Шахтер».

Фото ФК «Десна»

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