Мир

В Иране люди подожгли больницу из-за страха перед коронавирусом (видео)

В Иране в городе Бендер-Аббас, где недавно коронавирусом заразился топ-чиновник, 28 февраля, люди подожгли больницу, в которой, якобы, собирались разместить инфицированных этим смертельно опасным вирусом из другого города.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Бендер-Аббас перевезут 10 зараженных пациентов из города Кум, который является эпицентром распространения вируса в стране, пишет Alarabiya.

Сообщается, что это «разозлило некоторых жителей» и они подожгли клинику. При этом, местная власть опровергла информацию о перевозке больных коронавирусом из Кума.

По состоянию на 29 февраля, в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев SARS-CoV-2, из них 2924 — летальные. Выздоровели 39 545 человек.

Как писали «ФАКТЫ», подобная реакция общества на эпидемию нового вируса имела место и в Украине. Так, недавно в Полтавской области идентифицировали женщин, которые первыми начали бросать камни в автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Руденковка и попал на видео.

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